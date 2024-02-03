ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч боевиков на донецком направлении
Россия продолжает наносить удары по центрам принятия решений и военным объектам, принадлежащим террористическому киевскому режиму.
Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI2
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
За прошедшую неделю Украина потеряла в зоне СВО 2245 военнослужащих и пять тысяч танков, т это только на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, ВСУ за неделю предприняли 22 попытки атаковать позиции армии РФ, однако потерпели неудачу. Поражение в живой силе противника составило более 2245 человек.
«Потери ВСУ за указанный период составили более 2245-ти военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град“», — сообщает Минобороны РФ.
Что касается других направлений, то с 27 января 2024-го Украина суммарно потеряла погибшими и ранеными около 3695 боевиков. Россия продолжила удары по военным объектам и центрам принятия решений.
Российские бойцы заняли более выгодные рубежи на красно-лиманском направлении, есть продвижение на купянском направлении.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что наемники на грани мятежа из-за коррупции и краж зарплат.
- 3 февр
- Три населенных пункта Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
- 3 февр
- «Мы начеку»: в Кремле напомнили о плохих последствиях визитов Нуланд на Украину
- 3 февр
- «Картина не из лучших»: насильно мобилизованный боевик ВСУ пожаловался на бессердечность сослуживцев
- 3 февр
- Арсенал беднеет: Канада намерена передать Украине ракеты 1980-х годов разработки
- 3 февр
- Небо под контролем «Тора»! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 3 февр
- Средства ПВО пресекли атаки дронами ВСУ на три региона России
- 3 февр
- «Им по барабану»: пленные боевики раскрыли страшную правду о ВСУ
- 3 февр
- Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot
- 3 февр
- Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
- 3 февр
- «Они ошалевшие»: генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Зеленскому
Читайте также
86%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?