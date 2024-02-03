ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч боевиков на донецком направлении

За прошедшую неделю Украина потеряла в зоне СВО 2245 военнослужащих и пять тысяч танков, т это только на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ за неделю предприняли 22 попытки атаковать позиции армии РФ, однако потерпели неудачу. Поражение в живой силе противника составило более 2245 человек.

«Потери ВСУ за указанный период составили более 2245-ти военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град“», — сообщает Минобороны РФ.

Что касается других направлений, то с 27 января 2024-го Украина суммарно потеряла погибшими и ранеными около 3695 боевиков. Россия продолжила удары по военным объектам и центрам принятия решений.

Российские бойцы заняли более выгодные рубежи на красно-лиманском направлении, есть продвижение на купянском направлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что наемники на грани мятежа из-за коррупции и краж зарплат.