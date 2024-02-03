ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч боевиков на донецком направлении

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 16 0

Россия продолжает наносить удары по центрам принятия решений и военным объектам, принадлежащим террористическому киевскому режиму.

ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч боевиков на донецком направлении

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI2

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

За прошедшую неделю Украина потеряла в зоне СВО 2245 военнослужащих и пять тысяч танков, т это только на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ за неделю предприняли 22 попытки атаковать позиции армии РФ, однако потерпели неудачу. Поражение в живой силе противника составило более 2245 человек.

«Потери ВСУ за указанный период составили более 2245-ти военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град“», — сообщает Минобороны РФ.

Что касается других направлений, то с 27 января 2024-го Украина суммарно потеряла погибшими и ранеными около 3695 боевиков. Россия продолжила удары по военным объектам и центрам принятия решений.

Российские бойцы заняли более выгодные рубежи на красно-лиманском направлении, есть продвижение на купянском направлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что наемники на грани мятежа из-за коррупции и краж зарплат.

Тема:
Спецоперация
3 февр
Три населенных пункта Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
3 февр
«Мы начеку»: в Кремле напомнили о плохих последствиях визитов Нуланд на Украину
3 февр
«Картина не из лучших»: насильно мобилизованный боевик ВСУ пожаловался на бессердечность сослуживцев
3 февр
Арсенал беднеет: Канада намерена передать Украине ракеты 1980-х годов разработки
3 февр
Небо под контролем «Тора»! Лучшее видео из зоны СВО за день
3 февр
Средства ПВО пресекли атаки дронами ВСУ на три региона России
3 февр
«Им по барабану»: пленные боевики раскрыли страшную правду о ВСУ
3 февр
Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot
3 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
3 февр
«Они ошалевшие»: генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Зеленскому
-5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.66
0.43 98.64
1.24
Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Последние новости

15:47
ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч боевиков на донецком направлении
15:29
Три населенных пункта Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
15:13
Умер актер из сериала «Твин Пикс» Дон Мюррей
15:01
«Мы начеку»: в Кремле напомнили о плохих последствиях визитов Нуланд на Украину
14:43
«Совершенно особый процесс»: могла ли россиянка сама сделать «гатчинскую мумию» из мужа
14:32
Что будет с ролью Биковича после ухода из «Белого лотоса»: заявление HBO

Сейчас читают

«Совершенно особый процесс»: могла ли россиянка сама сделать «гатчинскую мумию» из мужа
Шизофрения, коварство или месть? Самое главное о скандальной истории с «гатчинской мумией»
«Между камерой и зеркалом есть разница»: фотограф Журавлева — о главных секретах профессии
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса