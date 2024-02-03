Умер актер и вокалист Дмитрий Овчинников

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 168 0

Артисту было всего 50 лет. Диагноз был тяжелым.

Умер актер и вокалист Дмитрий Овчинников

Фото: helikon.ru / ММТ «ГЕЛИКОН–ОПЕРА»

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Артист театра «Геликон-опера» Дмитрий Овчинников скончался после тяжелой и долгой болезни. Об этом сообщили на сайте культурного учреждения.

«Это огромная утрата для всего театрального мира — Дима был незаурядным Артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой», — написали в сообщении.

Театр выразил свои искренние соболезнования родным и близким актера.

Церемония прощания и отпевание Овчинникова прошли 3 февраля в церкви Большое Вознесение.

В «Геликон-опере» артист выступал с 2001 года. Он остался в памяти зрителей, как Дон Бартало в «Севильском цирюльнике», Варлаам в «Борисе Годунове», Буря-Богатырь в «Кащее Бессмертном», священник в «Леди Макбет Мценского уезда», Додон в «Золотом петушке», мать в «Семи смертных грехах» и Нарумов в «Пиковой даме».

Также актер участвовал в съемках короткометражного благотворительного фильма «Окна нашего дома».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из сериала «Твин Пикс» Дон Мюррей.

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