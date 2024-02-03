Умер актер из сериала «Твин Пикс» Дон Мюррей

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 88 0

Американский артист ушел из жизни в 95 лет.

Умер актер из сериала «Твин Пикс» Дон Мюррей

Фото: www.globallookpress.com / a13

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Американский актер Дональд Патрик Мюррей умер 2 февраля 202-го на 96-м году жизни. Об этом сообщает издание The Washington Post. Причины смерти не уточняются.

Актер Дональд Патрик Мюррей наиболее известен благодаря участию в таких популярных фильмах и сериалах как «Полицейская история», «Она написала убийство», «Священник для преступников», а также третьему сезону «Твин Пикс», где артист сыграл Башнела Маллинза. Эта роль стала для него последней.

Мюррей родился в 1929 года в Лос-Анджелесе. Закончил Американскую академию драматического искусства. Свою карьеру начал в начале 1940-х. Одной из первых его работ стала картина «Автобусная остановка», где молодой артист сыграл с легендарной Мэрилин Монро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стала известна причина смерти актера из «Рокки» и «Хищника» Уэзерса.

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