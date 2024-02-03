В результате атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске есть погибшие

Боевики ВСУ обстреляли Лисичанск Луганской в ЛНР, ударив по пекарне. По данным военной комендатуры, в результате атаки погибли два человека.

«ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди. Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

На место тут же были направлены все экстренные службы. Известно, что под завалами могут находиться около 40 человек. Сообщается, что есть погибшие — два мирных жителя скончались от полученных ранений. Еще шесть были экстренно госпитализированы, по информации 5-tv.ru, среди них есть крайне тяжелые.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места. Как видно, боевики полностью разрушили здание, от которого остались только стены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в плен сдались еще 26 украинских военных.