В результате атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске есть погибшие
Под завалами могут оставаться до 40 человек.
Фото: Администрация Лисичанска
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Боевики ВСУ обстреляли Лисичанск Луганской в ЛНР, ударив по пекарне. По данным военной комендатуры, в результате атаки погибли два человека.
«ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди. Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.
На место тут же были направлены все экстренные службы. Известно, что под завалами могут находиться около 40 человек. Сообщается, что есть погибшие — два мирных жителя скончались от полученных ранений. Еще шесть были экстренно госпитализированы, по информации 5-tv.ru, среди них есть крайне тяжелые.
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места. Как видно, боевики полностью разрушили здание, от которого остались только стены.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в плен сдались еще 26 украинских военных.
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