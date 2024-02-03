Число жертв в результате удара ВСУ по Лисичанску выросло до пяти

Пять человек погибли в результате обрушения здания в Лисичанске после удара ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов спасли шесть человек… Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что на место инцидента были направлены все экстренные службы. Известно, что под завалами могут находиться около 40 человек.

Украинские боевики почти полностью разрушили здание пекарни. От него в результате происшествия остались только стены.

Удар ВСУ был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS, отметили военные следователи СК России. Информация о пострадавших до сих пор уточняется.