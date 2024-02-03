Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске
Число жертв к настоящему моменту достигло пяти.
Фото: Администрация Лисичанска
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Порядка 23 человек по уточненным данным могут оставаться под завалами пекарни в Лисичанске, обстрелянной ВСУ. Об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что на место инцидента были направлены все экстренные службы. Украинские боевики почти полностью разрушили здание пекарни.
От него в результате происшествия остались только стены. Удар ВСУ был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS, отметили военные следователи СК России - информация о пострадавших до сих пор уточняется.
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