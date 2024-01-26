«По-прежнему реальна»: МАГАТЭ об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о «реальной угрозе» большой ядерной аварии на ЗАЭС
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
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Эксперты организации продолжают мониторинг в данном регионе.
Угроза ядерной катастрофы на Запорожской АЭС все еще существует. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН.
«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — сказал он, оценив обстановку в Запорожской области.
Гросси добавил, что эксперты МАГАТЭ продолжают работу по проверке соблюдения гарантий безопасности, в частности, чтобы ядерные материалы не использовались в боевых действиях. Несмотря на угрозу катастрофы, Гроссии не увидел причин для беспокойства по вопросу распространения ядерного оружия.
Запорожская АЭС располагается в городе Энергодар на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков. С октября 2022 года станция находится под контролем российской стороны. Украинские националисты не оставляют попытки обстреливать АЭС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине января эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории ЗАЭС.
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