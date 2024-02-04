Пока метастазы не разошлись: как обнаружить рак на «зародышевой» стадии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Онколог Каприн: ранняя диагностика рака возможна с помощью диспансеризации

Пока метастазы не разошлись: как обнаружить рак на «зародышевой» стадии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Принято считать, что онкология сначала никак себя не проявляет, однако благодаря современной медицине смертельную болезнь можно своевременно «выследить».

На стадии зарождения онкологию вполне реально диагностировать. Об этом «Известиям» рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Так, чтобы обнаружить рак еще до начала ранней стадии, в России существует система диспансеризации. Она включает в себя скриннинг по семи самым распространенным локализациям: рак молочной железы, рак легких, рак предстательной железы, рак щитовидной железы, колоректальный рак, рак шейки матки и рак кожи.

Такой системы в других странах нет, отметил специалист. При этом онколог добавил, что позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) не является методом скрининга.

Методика достаточно дорогая, да и назначают ее, если есть доказанные преимущества перед стандартными методами или в рамках дополнительного обследования.

Каприн отметил — народные методы лечения смертельного заболевания неэффективны. Используя их, пациент лишь теряет время, особенно драгоценное в случае борьбы с онкологией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новые методы лечения помогают спасти больных онкологией.

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