«Вы многое сделаете в будущем»: о чем говорил Путин с участниками съезда «Движение первых»

Избирательные комиссии начали прием заявлений на дистанционное голосование и голосование по месту нахождения. Понятно, что речь идет прежде всего о молодых и активных избирателях, которым удобнее новые форматы. При этом они понимают и важность самого института выборов, как люди которым небезразлично будущее отечества. Как совместить патриотизм, высокие технологии и молодость — увидел корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Их называют поколением «Альфа». Тех, кто родился после 2010. Полностью цифровизированы.

Герман живет в Химках. В свои десять лет создал проект о важности профессий. Снимает видео. Вертикальные.

«Вертикальные?» — спрашивает президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Вертикальные, VK-клипы, то есть короткие видео» — отвечает Герман.

«Сам делаешь?» — уточняет Владимир Путин.

«Кончено сам делаю» — говорит Герман.

«Сколько у тебя времени уходит на VK-клипы?» — интересуется президент Владимир Путин.

«На самом деле, немного, потому что я умею все это делать, я по-быстрому, раз- раз» — рассказывает Герман.

Для них «раз-раз», а на самом деле целый технологический процесс. Освоить его те самые дети «Альфа» могут сегодня совершенно бесплатно. Этим в частности занимается VK, в павильоне которого президент и познакомился с увлеченным Германом. Какие возможности открывают современные российские технологии можно увидеть здесь же. Например, стоит взмахнуть рукой и видеостена заработала. Для нас, поколения «миллениалов», почти волшебство.

«VK — это не только социальные сети, но и платформы для обучения. За последние три года аудитория образовательных сервисов выросла в четыре раза. И теперь составляет 25 миллионов человек!» — говорит корреспондент.

Борис Бернадский — 17-кратный победитель общероссийских и региональных соревнований по математике, программированию, информационной безопасности. Мечтает покорить самую главную Всероссийскую олимпиаду по информатике.

«Можно поступить в топовые российские вузы практически без экзаменов. В моем личном топе — Высшая школа экономики, МФТИ. Я мечтаю попасть в IT, разрабатывать технологии. Часто слышу, что российские программисты лучшие в мире и хочу стать частью их» — говорит Борис Бернадский.

VK — это еще и видеоплатформа с аудиторией 68 миллионов человек в месяц. Организатор культовых музыкальных фестивалей «VK Фест». На выходе из павильона президент оставил автограф на собаке-талисмане. Его зовут Спотти.

В павильоне «Сбера» рисовал уже не президент, а президента. Искусственный интеллект. Сегодня «Сбер» — целая экосистема, которая поставила на службу обществу все современные IT-технологии.

А пока механическая рука рисовала Владимира Путина — дети не упустили свой шанс. Попросили исполнить мечту.

«Вы недавно возложили на ледокол Ленинград и Сталинград. У многих есть такая мечта попасть туда и увидеть своими глазами и, если такая идея осуществима, это было бы очень круто» — делится мечтами девочка.

«Договорились» — сказал Владимир Путин.

В соседнем павильоне Владимира Путина уже очень ждали.

«Встреча Президента с "Движением первых" на ВДНХ. Знаковое место. Здесь выставка „Россия“. Квинтэссенция самых передовых достижений страны за последние годы», — говорит корреспондент.

«Движение Первых» придумали сами дети в 2022 году. Президент тогда сразу поддержал инициативу.

«Три тысячи человек приехало в Москву, а всегда в „Движении Первых“ за короткий срок уже почти пять миллионов человек. В мероприятиях, которые вы организуете и проводите, приняло участие семь миллионов человек. Но это огромная армия. Вы сейчас встретили на ВДНХ, на выставке Россия, мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет, за последние 10, 15, 20 лет и нам есть, чем гордиться», — сказал Владимир Путин.

Потому что все задуманное воплощается в жизнь. Причем речь идет о мегапроектах: от чертежа до ввода в эксплуатацию минимум времени.

«Я вспоминаю почтовые открытки, начало прошлого века на Дальнем Востоке во Владивостоке. Там изображен мост, о котором люди мечтали, они мечтали, что он когда-то будет. И это было в самом начале прошлого века, сегодня мост есть и этот мост, мы его построили и еще один и еще больше чем тот о котором люди мечтали и еще много достижений, о чем даже мечтать в свое время не могли. Я уверен, что, если вы будете также целенаправленно, уверенно чувствовать себя целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше» — делится воспоминаниями Владимир Путин.

«Движение Первых» уже доказало — ребята способны быть на шаг впереди. Видеть и чувствовать главное. То, что важно не только для молодежи. А для всей России.

«Три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч, около этих книг собрали для своих сверстников в Донбасс и направили в Донбасс и Новороссию, это вес совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И, конечно, вы много-много еще сделаете в будущем», — говорит Владимир Путин.

У «Первых» энергии хоть отбавляй, эмоции зашкаливают. А потом на сцене кто-то спонтанно начал петь гимн. Сначала тихо. А потом Владимир Путин поднес микрофон. Гимн исполнили до конца. Только тогда дети отпустили президента.