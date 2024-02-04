Вскрывают черепную коробку: как Илон Маск вживляет в людские головы чипы

Микрочип, вживленный в мозг, может сделать из человека настоящего киборга, а его мозг станет супер-компьютером.

Главная научная новость недели — самый богатый человек планеты Илон Маск вживил первый чип в человеческий мозг. Мы стоим на пороге новой технологической гонки. Когда человек не просто окружен цифровой средой, а буквально растворяется в ней.

И это порождает сложные вопросы — ведь если можно с помощью имплантов восстановить активность людей с ограниченными возможностями, то технология может работать и в обратную сторону — ограничить функции. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров о борьбе за человеческие мозги в прямом смысле слова.

Этот чип, напоминающий осьминога, получил говорящее само за себя название — телепатия. Все из-за его возможностей.

Первую успешную операцию на человеке провела компания Илона Маска. Добровольца уже с чипом пока еще, правда, не показали.

«Технология состоит в том, что человеку вскрывают черепную коробку. Убирают небольшую часть черепа примерно диаметром с небольшую монету. И в дальнейшем с помощью высокотехнологичного робота, начинают вживление этого чипа», — сообщил профессор факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Александр Ильин.

Чип размером всего 4×4 миллиметра. Работа — ювелирная. Имплантат с помощью вот этих щупалец считывает сигналы мозга и позволяет человеку одной лишь силой мысли управлять телефоном, компьютером, бытовой техникой или даже автомобилем.

Первыми технологии опробовали кибер-приматы. Вот кадры эксперимента, где обезьяна силой мысли управляет компьютерной игрой. Но Маск и тут оказался не первым. До него чипировали человека австралийские ученые. Китайцы, сразу после Маска, тоже рапортовали, что они уже давно сделали это.

И все руководствуются на первый взгляд благими целями — имплант призван упростить жизнь людям с ограниченными возможностями, ну а дальше — на что хватит фантазии.

Микрочип, вживленный в голову, может сделать из человека настоящего киборга, а его мозг станет супер-компьютером. С таким, чтобы обучиться чему-нибудь не нужны годы. Необходимую информацию надо будет просто загрузить в голову. Так за считанные секунды можно научиться готовить, овладеть техникой каратэ или выучить иностранный язык.

Как это работает на деле, нам показывает профессор МГУ. С обычного смартфона он загружает в специальный чип сообщение. И также легко может скачать обратно…

То есть, кто-то сможет получить информацию, даже не сделав звонка, а просто скачав ее из вашего мозга. Успешная кибератака — и человек во всех смыслах теряет голову. По эту же сторону нейробиологических баррикад и ряд академических медиков.

«На самом деле каждая ножка, это вот такая труба, которую надо засадить, раздвигая вот эти клетки. Естественно никакие клетки не раздвигаются, они просто рвутся. Нейроны просто пробиваются. Клетки разрушаются на всю глубину коры. Представьте себе потери», — сообщает руководитель лаборатории развития нервной системы центра РНЦХ имени Петровского Сергей Савельев.

Будущее уже наступило и технологии уже сейчас позволяют управлять бионическими протезами с помощью приложения на айпаде. Но если представить, что такое взломают хакеры, тогда человек превращается в не более чем управляемого робота.

В этой лаборатории в Сколково как раз создают бионические протезы. Они знают, как управлять ими без вскрытия черепной коробки. Разработчики это называют «очувствление». В таком протезе человек лишенный, например, рук, даже с закрытыми глазами поймет, какого размера предмет он держит. И даже отличать твердое от мягкого, холодное от горячего.

Ощущения схожи с тем будто локоть больно ударил и в нерв отдало. Это такой эффект покалывания и вибрации, который вы испытываете посредством нейростимуляции.

В будущем нейротехнологии смогут вернуть человеку зрение. Для этого даже глаза не нужны. Достаточно нейроимпланта, который стимулирует зрительную кору и самостоятельно выстраивает образы. Такую картинку видят незрячие люди. И чем больше они тренируют свой мозг, тем лучше она становится.

Этот нейроимплант называется Элвис. Он, как и инородное тело Маска, инвазивный, и он уже испытан на обезьяне.

«Специальная электроника конвертирует сигнал с камеры, в информацию которую можно передать, внутрь, то есть на имплантируемую часть. Вот здесь находится электрод, который размещается под кожей. Сзади. А тоненькие проводки внедряются прямо внутрь головного мозга и как бы приклеиваются к зрительной коре», — рассказал директор лаборатории нейротехнологий Денис Кулешов.

Серийное производство обещают уже в 2026-м году.

«Можно подавать человеку картинку с любого источника изображения. Можем рыбий глаз поставить и расширить это поле зрения. Можем зум поставить и дать человеку разглядеть предметы вдалеке. Хоть и контурно, но зато гораздо дальше, чем обычный человек. Или поставить туда инфракрасную камеру. Камеру ночного видения», — главный конструктор лаборатории нейротехнологий Александр Попов.

И вот уже вселенная, придуманная в игре «Киберпанк», не кажется далеким будущим. Следующий шаг, говорят скептики, как раз превращение людей в управляемых роботов без страха и чувства боли. Опыты уже проведены. Успешные.

Когда такое будущее станет реальностью — сказать никто не берется. Осторожные ученые говорят не одно десятилетие… Но и управление протезами силой мысли те же 20 лет назад казалось очень далеким будущим.