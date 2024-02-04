Умер известный писатель-фантаст Кристофер Прист

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Его сердце остановилось на 81-м году жизни после долгой борьбы с онкологией.

Умер известный писатель-фантаст Кристофер Прист

Фото: из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Умер известный писатель-фантаст, автор романа «Престиж» Кристофер Прист. Его сердце остановилось в минувшую пятницу на 81-м году жизни после годовой борьбы с онкологией. Печальное известие сообщила его супруга Нина Аллан на своем сайте.

«Мой любимый Крис скончался. Он ушел мирно, окруженный любовью», — написала она.

Кристофер Прист родился 14 июля 1943 года в Англии. За свою жизнь он написал 18 романов. Среди его популярных произведений — романы «Тихая женщина», «Воздушная гавань», «Американская история», «Престиж».

Он был лауреатом премий Британской ассоциации научной фантастики и Артура Кларка, Всемирной премии фэнтези, мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка и других.

В России Прист был лишь раз — это случилось в 2008 году, тогда писатель посетил XXV фестиваль фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге. Там его наградили премией за выдающийся вклад в развитие мировой фантастики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера и вокалиста Дмитрия Овчинникова.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:14
Загадочные многоугольники обнаружены под поверхностью Марса
4:01
Болевая точка: почему Украина пришла в гнев от возрождения Донбасса
3:36
Из 80-х: какими ракетами ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области
3:29
Украина за бортом: в США рассмотрят законопроект о помощи Израилю
3:15
Умер известный писатель-фантаст Кристофер Прист
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву
«Не даст колоду в чужие руки»: Шепс поиздевался над Кинжиновым в эфире шоу
«Между камерой и зеркалом есть разница»: фотограф Журавлева — о главных секретах профессии
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса