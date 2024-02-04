Дипломат часто оказывается в центре скандала из-за своих противоречивых заявлений.

Канцлер Германии Олаф Шольц должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения переговорных процессов по Украине. Об этом сообщил посол Незалежной в Бразилии Андрей Мельник во время интервью телеканалу NTV.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии», — подчеркнул дипломат.

Украинский посол пытается уговорить западных политиков найти к российскому руководству новый подход. Дипломат часто оказывается в центре скандала из-за своих противоречивых заявлений, так он был отстранен от поста посла в Берлине, который занимал с 2015-го по 2022 годы.

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