Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 54 0

Посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров

Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным

Фото: Zuma / ТАСС

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Дипломат часто оказывается в центре скандала из-за своих противоречивых заявлений.

Канцлер Германии Олаф Шольц должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения переговорных процессов по Украине. Об этом сообщил посол Незалежной в Бразилии Андрей Мельник во время интервью телеканалу NTV.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии», — подчеркнул дипломат.

Украинский посол пытается уговорить западных политиков найти к российскому руководству новый подход. Дипломат часто оказывается в центре скандала из-за своих противоречивых заявлений, так он был отстранен от поста посла в Берлине, который занимал с 2015-го по 2022 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские солдаты загнали ВСУ в тупик под Артемовском.

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