Российские солдаты загнали ВСУ в тупик под Артемовском

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Алина Крылова
Алина Крылова 42 0

ВСУ безуспешно пытаются помешать работе минометчиков ВС РФ под Артемовском

Российские солдаты загнали ВСУ в тупик под Артемовском

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Оставшиеся без финансирования США украинские боевики пустили в ход дымовые шашки, которые не приносят значимого эффекта.

Украинские боевики терпят окончательный крах на артемовском направлении. Попытка противостоять натиску российских минометчиков с помощью дымовых шашек приводит к стремительной потере уже имеющихся позиций. О текущем раскладе сил на поле боя отчитался командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным Ювелир в беседе с агентством РИА Новости.

По словам командующего, после того, как США отложили до лучших времен вопрос снабжения Киева вооружением, боевикам ничего не остается, как пускать в ход дымовые шашки. Украинцы были уверены, что подобный способ поможет сдержать натиск ВС РФ, а заодно сорвет работу российской артиллерии, но мера оказалась абсолютно бесполезной: доблестные российские бойцы не только продвинулись вперед, но и укрепили позиции, попутно заставив боевиков ломать голову о расстановке сил.

В течение короткого времени ВСУ безуспешно пытались лупить по позициям солдат ВС РФ, но вынуждены были отступить.

«ВСУ не понимают, где мы стоим, у них не организована здесь контрбатарейная борьба, и они „дымили“ большие площади, чтобы артиллерия ВС РФ не могла работать, не видела точные наводки», — цитирует агентство слова командира.

Применение дымовых шашек со стороны ВСУ позволило российским солдатам усовершенствовать боевой опыт, а заодно проверить на прочность свою готовность к внештатным ситуациям. Чтобы нейтрализовать действие дыма, военные надевали противогазы, чем сразу сводили на нет все старания националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч боевиков на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
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