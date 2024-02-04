За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили шесть миллионов человек. «Юбиляром» стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал на выставку вместе со своей семьей — женой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

Гости получили шикарный подарок — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Спонсорами туристического путешествия стали АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и администрация Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дата действительно очень символична, так как шестимиллионный гость выставки-форума «Россия» пришел на 90-й день после ее открытия. Этот факт подметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля Выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — отметила она.

«Очень неожиданно и необычно. Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на Выставку несколько раз. Спасибо большое за такой теплый прием — это очень приятно, что мы поедем в новый регион», — поблагодарил организаторов Дмитрий Ершов.