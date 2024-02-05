В Онежском озере обнаружили промоину и часть фюзеляжа от пропавшего Ми-8

Экипаж перестал выходить на связь вечером 4 февраля.

Обломки вертолета МЧС РФ Ми-8 обнаружили недалеко от места, где началась поисковая операция в Онежском озере. Как стало известно 5-tv.ru, спасатели нашли на льду водоема часть фюзеляжа и промоину.

К утру на место будут отправлены водолазы, которым предстоит работать на глубине более 40 метров.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. После этого в районе села Деревянное были поисково-спасательные работы организованы.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места поиска вертолета Ми-8.