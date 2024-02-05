Опубликованы кадры с места поиска пропавшего в Карелии вертолета Ми-8

Экстренные службы продолжают поиски пропавшего в Карелии вертолета МЧС РФ Ми-8. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. Как сообщили в пресс-службе МЧС, поисково-спасательные работы организованы в районе села Деревянное. Также в готовности находится самолет Ан-26 со спасателями на борту.

Прежде источник 5-tv.ru сообщал, что поиски вертолета затруднены из-за невозможности зафиксировать сигнал от аварийного маяка и плохих погодных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Киргизии Бишкеке упал военный вертолет Ми-8.