Опубликованы кадры с места поиска пропавшего в Карелии вертолета Ми-8

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 730 0

Экипаж перестал выходить на связь вечером 4 февраля.

Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС; 5-tv.ru

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Экстренные службы продолжают поиски пропавшего в Карелии вертолета МЧС РФ Ми-8. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. Как сообщили в пресс-службе МЧС, поисково-спасательные работы организованы в районе села Деревянное. Также в готовности находится самолет Ан-26 со спасателями на борту.

Прежде источник 5-tv.ru сообщал, что поиски вертолета затруднены из-за невозможности зафиксировать сигнал от аварийного маяка и плохих погодных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Киргизии Бишкеке упал военный вертолет Ми-8.

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