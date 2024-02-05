В США заявили, что ВСУ «отдали инициативу» ВС РФ на поле боя

Сейчас главная задача для Украины — это удержать нынешние позиции.

Инициатива на поле боя находится у российских сил. ВСУ уступают ВС РФ на фронте из-за нехватки боевиков и боеприпасов. Об этом рассказало американское издание The New York Times.

«Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. Они отдали инициативу России», — написали в материале.

Из-за нехватки артиллерийских снарядов Украина находится в рамках суровой экономии. Один из лейтенантов ВСУ признался, что главная задача для боевиков сейчас — это сохранить нынешнее позиции. Дело в том, что у украинской армии нет снаряжения и людей для наступления.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного.