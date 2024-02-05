Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
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Когда в Незалежной начнется новая череда громких кадровых перестановок?
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. В интервью итальянскому телеканалу RAI украинский лидер объяснил это тем, что стране «необходима перезагрузка и новое начало».
По его словам, под вопросом стоит не только Залужный, но и управленческий аппарат страны в целом.
«Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Прим. ред.), это правда», — сказал Зеленский.
Информация о скорой отставке Залужного начала распространяться в украинских Telegram-каналах и СМИ в начале прошлой недели. Однако вскоре эту информацию опровергли в Минобороны страны.
Западная пресса же утверждает, что Зеленский уже проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила и он отказался.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предрекли политическую расправу над Залужным после отставки.
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