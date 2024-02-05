Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 40 0

Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного

Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Когда в Незалежной начнется новая череда громких кадровых перестановок?

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. В интервью итальянскому телеканалу RAI украинский лидер объяснил это тем, что стране «необходима перезагрузка и новое начало».

По его словам, под вопросом стоит не только Залужный, но и управленческий аппарат страны в целом.

«Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Прим. ред.), это правда», — сказал Зеленский.

Информация о скорой отставке Залужного начала распространяться в украинских Telegram-каналах и СМИ в начале прошлой недели. Однако вскоре эту информацию опровергли в Минобороны страны.

Западная пресса же утверждает, что Зеленский уже проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила и он отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предрекли политическую расправу над Залужным после отставки.

-1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью
1:05
Кэмерон Диас вернется на экраны спустя десять лет: в каком фильме мы ее увидим?
0:41
Огромная сосулька едва не убила Юрия Лозу в день рождения
0:24
Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного
0:08
«Страна разрушается»: Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания
23:58
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС

Сейчас читают

Вертолет Ми-8 пропал с радаров в Карелии
Новый «мост»: зачем Такер Карлсон приехал в Россию
В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса