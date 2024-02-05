Бывшая первая леди США Мишель Обама получила «Грэмми» за озвучку аудиокниги

Главная американская премия «Грэмми» началась с открытий. Стало известно, что бывшая первая леди США Мишель Обама получила награду за лучшую озвучку книги. Причем, это уже ее вторая победа.

В 2020 году жена бывшего президента-демократа выиграла «Грэмми» в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» за изданные мемуары под названием «Становление».

Однако в этот раз статуэтку она забирать не приехала. Да и вообще, звезды музыкальной индустрии не спешили на церемонию. Например, Майли Сайрус удостоилась «Грэмми» за лучшее сольное выступление, но едва не пропустила награждение из-за пробок.

Ранее 5-tv.ru писал, что вокруг «Оскар» разгорелся нешуточный скандал. Американцы крайне возмущены тем фактом, что в список номинантов не вошли две женщины — это режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг и актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль. Эксперты тем временем заговорили о том, что кинопремия теряет свою актуальность.