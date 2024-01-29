Скандальный «Оскар»: почему самая престижная премия для режиссеров и актеров теряет актуальность

Неужели «Оскар» и действительно утратил свою ценность в профессиональных кругах и превратился в ярмарку тщеславия?

Церемония вручения Оскара еще не случилась, а вокруг кинопремии уже разгорелся нешуточный скандал. Американцы крайне возмущены тем фактом, что в список номинантов не вошли две женщины — это режиссер фильма «Барби» и актриса, сыгравшая главную роль. Публика заговорила о дискриминации. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова продолжит.

После опубликованных списков на «Оскар» тяжелые вздохи сейчас делают Марго Робби и Грета Гервиг. Сломав все феминистские принципы, которые так яро пытались показать в фильме, среди претендентов на статуэтку оказался просто Кен.

«Для меня огромная честь быть номинированным моими коллегами. Но не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих категориях, было бы преуменьшением», — цитирует The Hollywood Reporter актера Райана Гослинга.

Ошеломительный успех, общественный резонанс и рекордные кассовые сборы. Киноакадемия не посчитала это весомым аргументом для номинации режиссера и главной героини картины о пластиковых куклах. По словам актеров, премия, уже давно стала больше похожа на шоу по актуальной в западной среде повестке.

«Вот эти параметры вводят какой-то гендерной недостаточности. Понимаете, здесь должно быть столько такого гендера, а здесь — такого гендера. Как они выясняют? А может он врет? Это ведь тоже не вчера началось», — делится мнением актер Михаил Горевой.

Создателей вселенной Барбиленда тут же начали поддерживать. И зрители, и те, кто снимался в фильме.

«В глубине души они знают, что награды — не единственный признак успеха. Я говорю об этом для них, прямо сейчас. Они оба изменили мою жизнь к лучшему, поэтому я надеюсь, что они воспримут мои слова со всей серьезностью. Это лучшее, что я могу сказать», — сказал актер Джон Сина.

Шорт-лист на «Оскар» в этом году удивляет кинокритиков. В список «Лучшая мужская роль» не включили Ди Каприо, за роль Эрнеста Беркхарта, в «Убийцах цветочной луны». Возможно, киноакадемия не может простить Ди Каприо пренебрежительное отношение к статуэтке за «Выжившего» -в 2016- м он просто забыл ее в ресторане.

Среди номинантов нет и анимационного фильма «Однажды в студии», выпущенный к столетию «Диснея». Сразу десять номинаций, но не за сценарий, у «Убийц цветочной луны». Критерии отбора в списки– непонятые.

«Я думаю, что американские академики просто ориентируются на то, как картина вышла в прокате, какая была реакция у критиков, какая была реакция у фестивального сообщества. И, собственно, внутренним голосованием дальше они уже выбирают картину», —прокомментировал кинокритик Николай Никулин.

Оскар всегда считался премией престижной. Вот только с годами его ценность в профессиональных кругах теряется. Оценивают далеко не работы и вклад в развитие кинематографа. Все больше актеров, в том числе игравших в Голливуде, и вовсе считают: «Оскар» — уже давно красивое шоу и ярмарка тщеславия.

«Оскар превратился в бизнес-модель, чтобы пиарить фильмы, которые, по их мнению, должны собрать максимальную сумму. Сейчас мы видим политическую повестку. Это гораздо хуже. Оскар потерял свою привлекательность для многих», — считает актер Олег Тактаров.

«Премия, как премия. Была она, я сам три раза выдвигался на „Оскар“. Ну и что? Ну, как говорится, да, интересно. Я вырос в стране, где сам „Оскар“ не имел никакого значения. Сказать, что вот это как-то волновало российских кинематографистов, нет», — прокомментировал генеральный директор Мосфильма, режиссер Карен Шахназаров.

Жюри премии на фоне скандала с «Барби» даже обвиняют в сексизме. Мол истории, написанные мужчинами, ценятся гораздо больше. Тем не менее, у Барби семь номинаций. Сколько в итоге статуэток получит история о самой знаменитой в мире кукле — станет известно 10 марта.