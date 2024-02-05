США пора одуматься: как Такер Карлсон поддерживал спецоперацию России и лично Путина

Американского журналиста заметили в одном из московских отелей. Как он объяснил причину своего визита в Москву?

Один из самых известных американских журналистов и бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон неожиданно для всех прибыл в Россию. Его застали в центре Москвы. Во время диалога журналист рассказал, что привело его в столицу, и ответил на один из самых интригующих вопросов — будет ли он брать интервью у президента Владимира Путина.

А тем временем на Западе уже ходят слухи, что этот визит может стать роковым для Карлсона. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова продолжит.

— Такер Карлсон, доброе утро!

— Доброе утро!

Власти США запрещали ему приезжать в Россию, но вот он — уже несколько дней находится в Москве.

— Что вы делаете в России?

— Хотел на нее посмотреть. Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено.

Один из самых известных и влиятельных журналистов Америки, он много лет вел новости в прайм-тайм на телеканале Fox News и не стеснялся говорить то, что думает. Открыто критиковал политику президента США Джо Байдена.

«Джо Байден был в госдепартаменте и хвастался тем, как он за один день снизил курс российского рубля на 30 пунктов. Может, мы должны подумать, есть ли у этого обратная сторона», — говорил Карлсон во время одного из эфиров.

И не поддался антироссийской истерии. Карлсон выражал симпатию в адрес Владимира Путина, заявляя на всю страну, что у России были свои причины начать спецоперацию.

«Мы собираемся начать с того, что может стать самой смешной ложью года. Владимир Путин взорвал газопровод в Европу. Зачем ему это делать? Потому что он злой, молитесь, насколько злой, что уничтожил экономику своей собственной страны ради острых ощущений?» — негодовал ведущий.

Карлсон не раз заявлял, что Западу не стоит влезать в отношения Украины и России и прекратить спонсировать войну. А США обратить внимание на свои внутренние проблемы — заоблачную инфляцию.

«Демократы не хотят, чтобы вы имели хоть какое-то представление о том, куда делись 100 миллиардов долларов, которые они отправили Украине. Боже, что они сделали с этими деньгами?» — комментировал Такер Карлсон.

Многим американцам эта позиция близка, а вот для действующего правительства США такая фигура на телеэкранах явно была опасна. Весной журналиста уволили с телеканала Fox News, но даже сейчас в Америке паника — зачем он приехал в Россию? Карлсона называют предателем.

«Возможно, нам нужно полностью запретить Такеру Карлсону возвращаться в Соединенные Штаты, пока представители нашей страны не смогут выяснить, что происходит», — пишет в своем блоге Билл Кристалл.

Но американца, похоже, это не собьет с цели — все говорит о том, что в России он не просто с путешествием — здесь он по работе.

— Почему ваш визит в Москву взорвал медиа США?

— Я не знаю. Они сумасшедшие. Реально сумасшедшие

— Может быть, вы хотите взять интервью у Путина?

— Посмотрим, — шепотом отвечает американский журналист.

Этот вопрос сейчас беспокоит всех, ведь Карлсона знают и смотрят во всем мире, а значит и российскую сторону услышат миллионы.

Американский журналист остановился в отеле в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля. Позавтракав в ресторане гостиницы, поехал осмотреть центр города, ведь он всегда хотел побывать в российской столице.

Одним из последних громких интервью Карлсона было с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, которого американские элиты всеми силами пытаются не допустить до участия в выборах президента США. Сам Карлсон известен поддержкой республиканской партии.

«How are you?» — тем временем обращается гость столицы к прохожим на улицах Москвы.