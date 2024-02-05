Изучение столицы: Такер Карлсон посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Американский телеведущий заинтересовался стендом Камчатского края.

Американский журналист Такер Карлсон посетил на ВДНХ выставку-форум «Россия». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в организаторских кругах.

«Карлсон сегодня посетил 75-й павильон ВДНХ, осмотрел стенды, посвященные российским регионам. Среди прочего он осмотрел стенд Камчатского края, а затем прошел по тропе леопарда на стенде Приморья», — рассказали агентству во время беседы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Союзе журналистов России согласились принять в свои ряды американского телеведущего Такера Карлсона, который приехал посетить Москву. В это же самое время западные СМИ бьются в истерике из-за поездки телеведущего в Москву.