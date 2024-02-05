Американского журналиста Рогана* внесли в перечень экстремистов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 58 0

Он является работником журнала The Washington Examiner.

Американского журналиста Рогана* внесли в перечень экстремистов

Фото: Черемисин Павел / ТАСС

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Журналиста американского журнала The Washington Examiner Тома Рогана* внесли в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом следует из перечня Росфинмониторинга.

У ведомства есть сведения о причастности Рогана к экстремистской и террористической деятельности. Аналогичные данные Росфинмониторинг получил о журналисте этого же издания Хьюго Гордона*. В 2018 году против них были возбуждены уголовные дела после публикации в издании призывов к подрыву Крымского моста.

Сегодня в перечень также внесли бывшего спикера сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло*, против которой велась проверка по фактам угроз в адрес российских журналистов.

Согласно законодательству, банки заморозят средства данных лиц и приостановят обслуживание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Росфинмониторинге объяснили включение Бориса Акунина* в список экстремистов.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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