«Это не только про боль»: всегда ли благотворительность требует финансов

Константин Хабенский подчеркивает — благие поступки важно делать от чистого сердца.

Мир разнопланен и многогранен: добро и зло, любовь и ненависть, милосердие и жестокость тесно переплетаются и граничат между собой в одном пространстве. Видя обилие различных вариантов, каждый человек самостоятельно принимает решение, по какому пути следовать именно ему: созидания или же разрушения. Со временем люди, избравшие светлую сторону, понимают, чтобы быть поистине счастливым, важно сеять добро вокруг себя и помогать другим. Но всегда ли, чтобы прийти на помощь нуждающимся, нужны финансовые затраты? Об этом российские звезды эксклюзивно порассуждали с автором и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» 5-tv.ru Ланой Шевченко на катке ВДНХ, где прошел юбилейный Благотворительный день. Вырученные деньги от продажи билетов и проката коньков были направлены сразу в четыре фонда: Благотворительный Фонд Константина Хабенского, фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд помощи хосписам «Вера».

«Благотворительность — это не только про боль, не только про страшные болезни, но это и про тех людей, которые помогают. <…> Мы показали, что, катаясь на коньках и хорошо проводя время, можно помогать другим людям. Мы договорились с катком ВДНХ, они приняли участие и услышали нас. И вот оттуда пошла эта эстафета, что помогать легко», — отметил Константин Хабенский.

По мнению народного артиста Российской Федерации, помогать нуждающимся можно, даже если нет финансовой возможности, главное — желание.

«У каждого человека есть какие-то знания, способности, профессия, которую можно легко подключить в качестве волонтера к помощи Фонда», — подчеркивает Константин Хабенский.

Иллюзионист Сергей Сафронов в течение двух лет боролся с лимфомой Ходжкина. В его грудной клетке была обнаружена опухоль размером около 12 сантиметров, которая «обволакивает сердце». В свое время именно поддержка окружающих помогла ему преодолеть череду нелегких испытаний.

«Никогда не надо забывать о добром слове. Потому что порой просто говоря с человеком, ты настраиваешь его на выздоровление. Я сам как человек, прошедший онкологию, прошедший тяжелое лечение, вспоминаю добрые слова поддержки своего врача. Выйдя из кабинета после общения с моим врачом, я понял, что я выздоравливаю, я понял, что с этого момента началось мое выздоровление», — отметил Сафронов.

«Тут одним протоколом медицинского лечения не обойтись. Когда люди понимают, что рядом есть неравнодушные, это помогает быстрее», — уверен Константин Хабенский.

А актер Антон Богданов убежден, что благие поступки надо делать только от чистого сердца.

«Можно, наверное, делать добро, когда тебя об этом попросили, когда тебе не хочется, но надо. Однако мне кажется, что это все либо скоротечно, либо не принесет должного результата», — считает звезда «Реальных пацанов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Фонд Хабенского посвятил выставку спасающим детей врачам.