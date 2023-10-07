Крупным планом: Фонд Хабенского посвятил выставку спасающим детей врачам

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 21 0

В ГУМе открылась фотовыставка «Крупным планом» Фонда Хабенского

Фото, видео: 5-tv.ru

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Их тяжелый труд зачастую не виден окружающим. Важнейшим является результат — здоровые и счастливые пациенты, которых они отпускают в новую жизнь.

В ГУМе открылась фотовыставка «Крупным планом», приуроченная к 15-летию Фонда Хабенского. На экспозиции представлены портреты медицинских работников, включая нейроонкологов, нейрохирургов, анестезиологов, эндокринологов, неврологов, клинических психологов, нейропсихологов, морфологов, радиотерапевтов, которые занимаются лечением и реабилитацией детей и молодых взрослых с онкологией головного и спинного мозга.

«Эта выставка посвящена тем врачам, которых мы знаем уже не один год, которые всегда находятся в тени, но которые делают самую большую работу для того, чтобы подопечные нашего Фонда выходили в большую жизнь здоровыми, счастливыми, прекрасными людьми», — эксклюзивно рассказал Константин Хабенский корреспонденту 5-tv.ru.

Фотограф Валентин Блох постарался психологически передать уникальность медицинских сотрудников, поэтому перед съемкой около получаса общался с каждым из них о жизни, работе, семье.

«И как будто бы мне показалось, что, наверное, с каждым из этих людей замечательных мне удалось немножечко сблизиться, заглянуть за кулисы его работы и поймать в нужный момент, в нужном предложении, в нужном ответе ту самую вот эту микро-эмоцию, микро-взгляд, который обычно мы не видим», — отметил фотограф.

Радиотерапевт Василий Григоренко, ставший одним из героев экспозиции, сотрудничает с Фондом с 2019 года. Это был его первый опыт участия в подобном мероприятии, поэтому без волнения не обошлось.

«Очень большое спасибо, безусловно, фотографу. Потому что какими-то словами у него получилось успокоить, раскрепостить. Его цель была, как он говорит, раскрыть персонажа через фотографию. Наверное, удалось, это не мне уже судить. Но очень быстро нашелся какой-то общий язык, общее понимание. Он профессионал высокого уровня», — поделился своими впечатлениями Василий Григоренко.

Каждый портрет сопровождает высказывание врача о его работе. Сама выставка продлится до 1 ноября 2023 года, которая находится на 2-й линии ГУМа.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды театра и кино сразились на футбольном поле.

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