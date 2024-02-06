Звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал о своих творческих планах

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 39 0

Антон Богданов из «Реальных пацанов» в этом году снимется в нескольких проектах

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Актер признается, что ему не хватает времени на участие во всех интересных проектах. Но пообещал приятно удивить фанатов.

У актера Антона Богданова грандиозные планы на 2024 год. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном благотворительном дне на катке ВДНХ.

По его признанию, 2023-й был у него больше театральным. Богданов дал свыше 100 спектаклей по всей России. В текущем году он намерен посвятить себя работе в кино.

«Сейчас я приступаю к съемкам сериала как режиссер. Я три года снимал собственные картины, и как-то стали приглашать и на сторонние проекты. Будет первый опыт съемки для чужого продакшена. Это в апреле стартует. Летом очень надеюсь снять третью часть „Ивана Семенова“, заключительную часть трилогии про нашего рыжего хулигана. Осенью — пилот детского сериала», — отметил Богданов.

Он также подчеркнул, что также постарается успеть сыграть в четырех проектах в качестве актера. Правда, Богданов не до конца понимает, как найдет на все время.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Богданов вновь отправился в ЗАГС. Актер женился на своей любимой женщине Лауре Кемстач.

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