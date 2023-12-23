Муж в кадре, сваха в жизни: как выглядят подлинные супруги актеров «Реальных пацанов»

Колян вот уже много лет хранит верность единственной, а тетя Марина вышла замуж за итальянца.

Комедийная история о буднях обычной пермской молодежи впервые увидела свет в 2010 году. По сюжету, простые люди «с района» строили отношения, дружили и пытались найти себя, а сами актеры признавались, что успели сблизиться за время совместной работы. Иногда артистам даже приписывали романы на съемочной площадке, но практически все из них давно счастливы в отношениях. Кто из звезд сериала «Реальные пацаны» женат или замужем и кого они выбрали себе в половинки?

Николай Наумов и Зоя Бербер

Кадр из сериала «Реальные пацаны», 2010г.

Экранный Колян в сериале плотно ассоциируется у поклонников с Лерой Обориной в исполнении Зои Бербер. Экранные муж и жена действительно неплохо общаются в реальной жизни и были супругами в кадре, но за пределами работы сердце актера давно и прочно занято. Свадьбу Наумов сыграл с подругой юности: Альбину Колян встретил задолго до популярности и съемок проекта. Брак существует без преувеличения 16 лет, а с годами становится только крепче. Жену Наумов называет своей личной музой и признается, что уезжает на работу из дома с большим трудом.

Наумовы воспитывают троих детей. Мальчиков зовут Сергей и Александр, а девочку — Амина. Необычное имя дочери Николай и Альбина дали, потому что оно сошло на будущую маму, как озарение, во сне.

Зоя Бербер счастлива в сожительстве со сценаристом Александром Синегузовым. Они вместе уже больше семи лет, но свои отношения официально оформлять не спешат. В 2015 году в семье родилась девочка, которой знаменитые родители дали имя Надежда. Забавно, что Бербер с мужем познакомил именно Наумов: таким образом, Николай стал не только экранным мужем блондинки, но и примерил на себя роль свахи.

Мария Шекунова

Instagram* / shekunovamaria

Вторая экранная возлюбленная Коляна Машка снималась в сериале, будучи уже замужем. В качестве второй половинки Мария Шекунова выбрала актера и коллегу по работе в пермском театре Дмитрия Скорницкого. Спустя всего пару лет после свадьбы Мария стала мамой — знаменитость родила сына Ярослава, а еще чуть позже дочь Мирославу.

Во время съемок в «Реальных пацанах» Шекунова находилась в ожидании первенца. Во второй раз звезда скрывала «интересное положение» до последнего, а уже после рождения дочери огорошила сообщением в соцсетях.

«Грандиозный подарочек преподнес нам 2020 год!» — написала она.

Антон Богданов

Заядлый холостяк в сериале Антоха и в реальной жизни до недавнего момента не был официально женат, хоть и воспитывал сына. Все изменилось буквально за неделю до Нового года: в конце декабря 2023 стало известно, что Богданов сменил статус. Избранницей артиста и комика стала нутрициолог и наставник в области здоровья Лаура Кемстач.

«Мы расписались совсем недавно в Петербурге, без широких торжеств. Пригласили только самых близких и друзей. Позже поедем отдыхать всей семьей», — рассказал Богданов.

Instagram* / alexa_kalmykova

Владимир Селиванов

Исполнитель роли Вована Владимир Селиванов, в отличие от Антона Богданова — полная противоположность своему герою в жизни. Если Вован был примерным семьянином и был женат на Валюхе, а позже стал многодетным отцом, то Селиванов не так давно съехался с молодой красоткой Александрой Калмыковой, но на развод с женой так и не подал. От блогера Виктории Маркиной Селиванов воспитывает дочь Еву и совсем скоро готовится стать папой во второй раз.

Марина Федункив

Кадр из сериала «Реальные пацаны», 2010г.

50-летняя Марина Федункив получила широкую известность благодаря роли матери Коляна в «Реальных пацанах». Харизматичная тетя Марина нашла свое счастье по сюжету в браке с торговцем обуви Арменкой. А вот в реальной жизни, как оказалось, Федункив предпочитает мужчин «погорячее»: в качестве спутника жизни юмористка выбрала себе итальянца Стефано Маджи, который еще и младше актрисы на 13 лет. Этот брак стал для Федункив официально первым, но сама Марина подчеркивает, что это ее третьи серьезные отношения.

Станислав Тляшев

Нешуточные перипетии развернулись в личной жизни Станислава Тляшева, прославившегося в сериале как Эдик. Мало кто из фанатов знает, но Тляшев умудрился увести у коллеги Антона Богданова супругу. Антон встречался с девушкой по имени Полина восемь лет и даже собирался взять ее в жены, но после очередных гастролей Богданов буквально застукал возлюбленную в постели коллеги. Много лет после этого актер отказывался общаться с предателем на работе, а с бывшей избранницей сохранил отношения только ради ребенка. Сын Демьян растет как две капли воды похожим на отца.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменились герои сериала «Реальные пацаны» за 13 лет.

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