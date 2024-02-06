Небензя заявил о стремлении США разжечь конфликт на Ближнем Востоке

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Небензя: США хотят разжечь конфликт на Ближнем Востоке ударами по Сирии и Ираку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Majdi Fathi; 5-tv.ru

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Минувшей ночью состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами Штатов по территории Сирии и Ирака. К какому заключению пришли его участники?

Удары США по Ираку и Сирии — это попытка подправить провальный имидж американской администрации на международной арене. Об этом минувшей ночью заявил российский постпред Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по запросу Москвы.

Наш дипломат назвал действия Вашингтона на Ближнем Востоке игрой мускулов в попытке повлиять на внутриполитические расклады в Штатах. Однако это лишь обостряет конфликт и угрожает мировой стабильности, подчеркнул Небензя. Какие еще заявления были сделаны в ходе заседания — расскажет в своем репортаже корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Ранее, писал 5-tv.ru, власти Сирии сообщили о трагичных последствиях авиаударов США.

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Небензя заявил о стремлении США разжечь конфликт на Ближнем Востоке

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