Небензя заявил о стремлении США разжечь конфликт на Ближнем Востоке

Минувшей ночью состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами Штатов по территории Сирии и Ирака. К какому заключению пришли его участники?

Удары США по Ираку и Сирии — это попытка подправить провальный имидж американской администрации на международной арене. Об этом минувшей ночью заявил российский постпред Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по запросу Москвы.

Наш дипломат назвал действия Вашингтона на Ближнем Востоке игрой мускулов в попытке повлиять на внутриполитические расклады в Штатах. Однако это лишь обостряет конфликт и угрожает мировой стабильности, подчеркнул Небензя. Какие еще заявления были сделаны в ходе заседания — расскажет в своем репортаже корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Ранее, писал 5-tv.ru, власти Сирии сообщили о трагичных последствиях авиаударов США.