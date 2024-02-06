Суд заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича*

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Арестовать его решено на два месяца. При этом срок исчисляется с момента фактического задержания, а если Арестовича экстрадируют или депортируют в Россию, то с передачей правоохранителям.

Алексей Арестович обвиняется по статьям о призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в октябре на Украине возбудили уголовное дело против Арестовича.