Суд заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича*

На какой срок принято решение поместить его под стражу?
Фото: Zuma / ТАСС
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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Арестовать его решено на два месяца. При этом срок исчисляется с момента фактического задержания, а если Арестовича экстрадируют или депортируют в Россию, то с передачей правоохранителям.
Алексей Арестович обвиняется по статьям о призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также о распространении фейков о Вооруженных силах России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в октябре на Украине возбудили уголовное дело против Арестовича.
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