На Украине возбудили уголовное дело против Арестовича*

Против бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* возбудили уголовное дело на родине. Такой новостью в личном Telegram-канале поделилась Инна Совсун — депутат Верховной рады.

Некоторое время назад политик написала на Арестовича жалобу за дискриминацию. По ее словам, на одном из своих семинаров он назвал женщин «существами, которых хочется душить».

«Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала Совсун.

Росфинмониторинг включил в список террористов экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах, по которым Арестович призывал свергнуть Владимира Зеленского с поста президента. Бывший советник обижен на главу государства за то, что его «турнули из верхнего эшелона власти». Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог и журналист Юрий Светов.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму