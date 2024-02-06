Huawei замедлила производство гаджетов из-за чипов для искусственного интеллекта

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Reuters: компания Huawei пожертвовала производством смартфонов ради чипов для ИИ

Huawei замедлила производство гаджетов из-за чипов для искусственного интеллекта

Фото: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich via www.imago-im

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Что заставило китайского производителя пересмотреть свои планы?

Китайская компания Huawei решила замедлить производство смартфонов из-за набирающего обороты спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Таким образом, одно предприятие используется для производства чипов Ascend AI, там же выпускаются процессоры Kirin для смартфонов. Из-за гонки за функциональностью ИИ на фоне технологического противостояния с США работа над телефонами Huawei отошла на второй план.

К тому же, в 2019 году Штаты ввели санкции, по которым ограничен доступ Huawei к передовым технологиям по производству чипов. Из-за этого Китай и решился перейти на отечественные альтернативы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессор Владимир Максименко рассказал о плюсах нейроинтерфейсов для людей с параличом. В том числе, с их помощью разработчики пытаются переводить мысли парализованных людей в слова.

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