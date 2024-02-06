Huawei замедлила производство гаджетов из-за чипов для искусственного интеллекта

Что заставило китайского производителя пересмотреть свои планы?

Китайская компания Huawei решила замедлить производство смартфонов из-за набирающего обороты спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Таким образом, одно предприятие используется для производства чипов Ascend AI, там же выпускаются процессоры Kirin для смартфонов. Из-за гонки за функциональностью ИИ на фоне технологического противостояния с США работа над телефонами Huawei отошла на второй план.

К тому же, в 2019 году Штаты ввели санкции, по которым ограничен доступ Huawei к передовым технологиям по производству чипов. Из-за этого Китай и решился перейти на отечественные альтернативы.

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