«Проснулась от голода»: Анастасия Волочкова стремительно теряет килограммы

Знаменитая балерина тает на глазах. Что с ней происходит?

Новости о скандальной артистке балета Анастасии Волочковой не утихают. Сейчас она находится на съемках проекта с таким же скандально известным артистом Прохором Шаляпиным.

Знаменитости дружат давно, и всегда поддерживают друг друга. Звезды весело проводят время, забывая об элементарных вещах, сообщает издание dni.ru.

Анастасия в своем блоге сообщила, что забывает поесть, а килограммы бесследно исчезают. Балерина порой даже не замечает того, что недоедает. И вот сейчас, только проснувшись, она поняла, что не ела на протяжении всего прошедшего дня.

«Рано проснулась от голода, вспомнив, что вчера забыла поесть. Только бульон из щавеля пустой на съемке… И то, Прохор заставил», — признается артистка.

Верный друг Шаляпин следит за здоровьем Анастасии. Но навряд ли это романтические намеки, ведь Прохор известен своей любовью к дамам сильно старше. Да и Волочковой сейчас не до личной жизни — последнее время ей все чаще приходится отбиваться от сандалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с Волочковой взыскали 60 тысяч рублей по иску ТСЖ.