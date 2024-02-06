«Проснулась от голода»: Анастасия Волочкова стремительно теряет килограммы

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 34 0

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на потерянные килограммы

«Проснулась от голода»: Анастасия Волочкова стремительно теряет килограммы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Знаменитая балерина тает на глазах. Что с ней происходит?

Новости о скандальной артистке балета Анастасии Волочковой не утихают. Сейчас она находится на съемках проекта с таким же скандально известным артистом Прохором Шаляпиным.

Знаменитости дружат давно, и всегда поддерживают друг друга. Звезды весело проводят время, забывая об элементарных вещах, сообщает издание dni.ru.

Анастасия в своем блоге сообщила, что забывает поесть, а килограммы бесследно исчезают. Балерина порой даже не замечает того, что недоедает. И вот сейчас, только проснувшись, она поняла, что не ела на протяжении всего прошедшего дня.

«Рано проснулась от голода, вспомнив, что вчера забыла поесть. Только бульон из щавеля пустой на съемке… И то, Прохор заставил», — признается артистка.

Верный друг Шаляпин следит за здоровьем Анастасии. Но навряд ли это романтические намеки, ведь Прохор известен своей любовью к дамам сильно старше. Да и Волочковой сейчас не до личной жизни — последнее время ей все чаще приходится отбиваться от сандалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с Волочковой взыскали 60 тысяч рублей по иску ТСЖ.

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