Тракторный бунт: протесты фермеров охватывают все больше стран Европы
Протесты фермеров в Европе охватывают все больше стран
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lex Zea; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Чем недовольны представители сельскохозяйственной отрасли?
Фермерские протесты стремительно захватывают страны Европы. Сейчас парализовано движение в Болгарии — сельхозтехникой перекрыто более 80 трасс. Болгарские аграрии вышли на протесты после того, как им не удалось достичь консенсуса с властями о поддержке отрасли. Бастовать обещают ближайшие три дня.
А в Бельгии в результате забастовок уже опустели полки в супермаркетах. Аналогичная картина наблюдается в Испании — по всей стране массовые волнения, заблокированы въезды в крупные города. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Михаила Блохина из мятежной Испании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прилавки магазинов во Франции опустели на фоне фермерской блокады.
86%
-0.56 97.44
-0.79
Нашли ошибку?