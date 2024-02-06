Тракторный бунт: протесты фермеров охватывают все больше стран Европы

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Протесты фермеров в Европе охватывают все больше стран

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lex Zea; 5-tv.ru

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Чем недовольны представители сельскохозяйственной отрасли?

Фермерские протесты стремительно захватывают страны Европы. Сейчас парализовано движение в Болгарии — сельхозтехникой перекрыто более 80 трасс. Болгарские аграрии вышли на протесты после того, как им не удалось достичь консенсуса с властями о поддержке отрасли. Бастовать обещают ближайшие три дня.

А в Бельгии в результате забастовок уже опустели полки в супермаркетах. Аналогичная картина наблюдается в Испании — по всей стране массовые волнения, заблокированы въезды в крупные города. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Михаила Блохина из мятежной Испании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прилавки магазинов во Франции опустели на фоне фермерской блокады.

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