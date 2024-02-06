«Болезнь пожилых»: онколог оценил шансы Карла III на выздоровление

У британского короля диагностировали рак.

«Больничный» короля Великобритании сначала не вызывал никаких опасений. Но все оказалось не так гладко. Страшный недуг настиг монарха — рак. 75-летний Карл III уже проходит лечение, но каковы его шансы? Онколог Евгений Черемушкин объяснил, что может повлиять на серьезное заболевание короля.

«Сложно говорить о чем-то, пока нет официальных данных и заключений. Карл III дожил до того возраста, когда, скорее всего, уже есть раковая опухоль, она просто медленнорастущая. И попал в больницу он, вероятно, с осложнениями. Рак — это болезнь пожилых, все будет определяться тем, есть ли метастазы», — сообщил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Онколог уверен, что пожилые люди могут легко перенести лечение, если нет осложнений в виде метастаз. Из-за них нарушается работа организма, так как ресурсов у пожилого человека не так много. Исходя из возраста монарха, это может быть рак толстой кишки, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей больного раком Карла III.