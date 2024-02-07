Болгарский актер: кто заменит Милоша Биковича в «Белом лотосе»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 29 0

Deadlinе: Джулиан Костов заменит Милоша Биковича в сериале «Белый лотос»

Болгарский актер: кто заменит Милоша Биковича в «Белом лотосе»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Телекомпания НВО не скрывает, что Биковича убрали из-за критики со стороны МИД Украины.

Популярного сербского и российского актера Милоша Биковича лишили роли в американском драматическом сериале «Белый лотос», в котором он должен был сыграть русского персонажа в третьем сезоне. Причина очевидна — любовь к России и поддержка спецоперации. Телекомпания HBO пошла на поводу у МИД Украины.

Теперь стало известно имя актера, который сыграет в сериале вместо Биковича, сообщает портал Deadline. Болгарский актер Джулиан Костов получил эту роль. Примечательно, что Джулиан внешне похож на Милоша. Он известен ролью Федора в популярном сериале «Тень и кость». Опыт игры русских героев у него есть.

Сериал «Белый лотос» рассказывает историю постояльцев дорогого отеля на райском курорте. Там происходит убийство, после чего герои начинают собственное расследование в комедийном формате. Самому Биковичу хотелось поучаствовать в съемках, но, как он сам признался, менять принципы рали роли не готов. Он уверен, что против него ведут «целенаправленную информационную кампанию».

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