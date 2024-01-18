«Нам генетически ближе Шукшины»: чья актерская игра нравится Кологривому

Недавно в СМИ разразился скандал, молодой актер выступил с критикой таких легенд, как Смоктуновский и Абдулов. А есть ли все же кумиры у звезды «Оффлайн» и «Слово пацана» среди мэтров советского кино?

Никита Кологривый выступил с резкой критикой актерского таланта не только коллег современности, но и позволил себе покуситься на таких легенд, как Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. Заявления молодой звезды понравились далеко не всем. Многие знаменитости и журналисты посчитали, что Кологривый схватил звездную болезнь и перегнул палку. К слову, актер не впервые делает подобные заявления, однако обратили на них внимание только поле разразившейся популярности сериала «Слово пацана».

Еще в прошлом году Никита Кологривый был гостем спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!», где признался ведущей Лане Шевченко, что после 90-х в российском кинематографе появилось много артистов, не обладающих особым талантом, при этом имеющих большое количество регалий благодаря связям. Звезда тогда еще «Черной весны» и «Оффлайн» назвал себя ревизором, который будет снимать маски со всех псевдоактеров.

«Не будет халявы! Со мной, если вы попадете в кино, вы либо проиграете мне, либо будете такие же, либо лучше. Других вариантов не будет у вас. <…> Я считаю, что чемпионский настрой должен быть», — эмоционально высказался самоуверенный актер.

«Я лучше Смоктуновского!» — Никита Кологривый о кино, настоящих мужчинах и уехавших артистах

Как считает Кологривый, рефлексия помешает ему достичь тех высот, на которые он нацелился.

«Не у всех есть такой напор и чемпионский настрой, как у тебя, — предположила ведущая. — Я не думаю, что Смоктуновский был с чемпионским настроем, таким как у тебя».

«Я не думаю, что он лучше меня. Вот и все! А как вы хотели, чтобы я сказал, что он светоч. Нет», — тут же спарировал актер.

Роли Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, по его мнению, скучные. Напротив, Кологривый выделил таких советских актеров как Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, Василий Шукшин, назвав их пластичными артистами. Также он отметил Олега Янковского и Сергея Гармаша.

«Там мужчины! Сравните Шукшина с Милошем Биковичем? Или, вот вы SHAMAN говорили. Сравните Шукшина с SHAMAN. Не сравните! Вы, как женщина, образ мужчины какой считываете? Вам спокойнее с кем? С Шукшиным или с дредами? <…> Я во взгляде прочитал твой ответ. Я считаю, что нам генетически ближе Шукшины. И мне очень бы хотелось для людей быть Шукшиным», — признался молодой актер.

Кологривому важно быть ближе к народу, ему хочется, чтобы зрители принимали его «за своего».

Ранее 5-tv.ru писал, что Бортич затеяла публичные разборки с Кологривым.