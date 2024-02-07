Карлсон назвал интервью Зеленского американским СМИ отвратительной пропагандой

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Он указал, что не считает подобные действия рада изданий настоящей журналистикой.

Карлсон назвал интервью Зеленского американским СМИ отвратительной пропагандой

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

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Американские СМИ, которые делают многочисленные интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, занимаются не журналистикой, а государственной пропагандой. Такое заявление сделал Такер Карлсон.

«Они сделали множество интервью с Зеленским. Они устраивают воодушевляющие сессии с целью усилить требование Зеленского о том, чтобы США еще глубже вступили в военные действия в Восточной Европе и платили за нее. Это не журналистика», — заявил американский журналист.

По словам бывшего телеведущего Fox News, действия американских изданий являются «государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме, которая убивает людей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинцы раскритиковали поведение Зеленского во время интервью западным СМИ.

Днем ранее, 6 февраля, Такер Карлсон заявил, что готовит интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно будет опубликовано на личном сайте журналиста. Он отмечал, что американцы должны знать всю правду об украинском конфликте, в который они втянуты. Посмотреть интервью сможет каждый — целиком и бесплатно. Однако дата премьеры до сих пор неизвестна.

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