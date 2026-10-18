В Петербурге после атаки БПЛА тушат возгорания на инфраструктурных объектах
Огонь зафиксирован в четырех районах города и на территории нефтяного терминала.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Беглов: из-за БПЛА начался пожар в районе Петербургского нефтяного терминала
Подразделения МЧС в Санкт-Петербурге ликвидируют возгорания на объектах гражданской инфраструктуры. Они зафиксированы в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала». Об этом в мессенджере МАКС рассказал губернатор города Александр Беглов.
«Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВО. В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры», — написал он.
По словам Беглова, в целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Губернатор предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета и добавил, что оперативный штаб, который он возглавляет лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.
Как отметил глава Северной столицы, несмотря на ущерб, жертв нет. О возможных пострадавших в результате падения обломков и последующих пожаров он не сообщил.
Всю минувшую ночь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитывался о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Согласно его последней публикации в мессенджере «МАКС», над регионом сбили 126 вражеских дронов.
Обломки беспилотников упали на два жилых дома — в районе города Кировска и во Всеволожске — и повредили линии электропередач. В поселке Низино Ломоносовского района обломки повредили четыре автомобиля на парковке и привели к возгоранию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь силы ПВО отразили атаку 127 беспилотников, направлявшихся к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все вражеские беспилотники уничтожены. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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