Донести правду: Такер Карлсон объяснил свое желание взять интервью у Путина

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Такер Карлсон объяснил, почему хочет взять интервью у Путина

Фото, видео: Richard Drew / ТАСС; 5-tv.ru

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Американский журналист отметил, что многие его соотечественники не знают истинные причины происходящих в мире событий, в том числе на Украине.

Случилось то, чего ждали по обе стороны океана. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. И объяснил, почему это необходимо прежде всего американцам.

«Экономический уклад, который сложился после Второй мировой войны, и который обеспечивал процветание западного мира на протяжении 80 лет, очень быстро уходит в прошлое. Вместе с доминированием доллара США. Это не небольшие изменения. Это события исторического масштаба, которые определят будущее нескольких поколений. И большая часть мира это прекрасно понимает. Спросите кого угодно в Азии или на Ближнем Востоке, каким они видят будущее. Но англоязычные страны ничего не подозревают. Там думают, что ничего не изменилось. И происходит это потому что никто не рассказал людям правду», — сказал журналист.

Карлсон подчеркнул, что организовать беседу с российским лидером было не так-то просто. Белый дом неоднократно срывал такие попытки. Более того, установил слежку за его перемещениями, звонками и сообщениями.

С кем? Журналист Такер Карлсон отшутился, отвечая на вопрос об интервью с Путиным

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карлсон назвал интервью президента Украины Владимира Зеленского американским СМИ отвратительной пропагандой.

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