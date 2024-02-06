С кем? Журналист Такер Карлсон отшутился, отвечая на вопрос об интервью с Путиным
Когда будет опубликовано интервью и о чем будет идти беседа — неизвестно.
Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru
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Известный американский журналист Такер Карлсон отшутился на вопрос корреспондента 5-tv.ru об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Хочу спросить вас об интервью с Путинын», — спросил корреспондент.
Карлсон в ответ притворился, будто не понимает, о ком идет речь.
«Я слышал эту фамилию. Что-то очень знакомое, но я не могу сказать ничего сказать», — ответил журналист, громко смеясь.
О том, что Карлсон возьмет интервью у российского лидера, стало известно вечером 6 февраля. В настоящее время журналист находится в Москве. Он отмечал, что американцы должны знать всю правду об украинском конфликте, в который они втянуты.
Ранее, писал 5-tv.ru, Карлсон рассказал, где можно будет посмотреть интервью с Путиным.
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