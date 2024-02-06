С кем? Журналист Такер Карлсон отшутился, отвечая на вопрос об интервью с Путиным

Известный американский журналист Такер Карлсон отшутился на вопрос корреспондента 5-tv.ru об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хочу спросить вас об интервью с Путинын», — спросил корреспондент.

Карлсон в ответ притворился, будто не понимает, о ком идет речь.

«Я слышал эту фамилию. Что-то очень знакомое, но я не могу сказать ничего сказать», — ответил журналист, громко смеясь.

О том, что Карлсон возьмет интервью у российского лидера, стало известно вечером 6 февраля. В настоящее время журналист находится в Москве. Он отмечал, что американцы должны знать всю правду об украинском конфликте, в который они втянуты.

Ранее, писал 5-tv.ru, Карлсон рассказал, где можно будет посмотреть интервью с Путиным.