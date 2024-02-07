Вернется к бывшей? Астролог спрогнозировала будущее Харламова

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 13 0

Астролог Гикис: Гарик Харламов может вернуться к бывшей возлюбленной

Вернется к бывшей? Астролог спрогнозировала будущее Харламова

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Любвеобильный комик ищет тактильную и миловидную даму сердца.

Гарик Харламов недавно расстался со своей возлюбленной актрисой Екатериной Ковальчук. Вместе пара была с 2021 года. Очередная хрупкая девушка не смогла остаться с комиком. Что же ждет Гарика в личной жизни, сообщила астролог Юлия Гикис изданию KP.RU.

Личная жизнь Харламова сулит много интересного. Прогноз астролога гласит, что асцендент проходит по пятому дому соляра, но в оппозиции к нисходящему узлу. Поэтому можно сказать, что отношение к любви у юмориста поменяется.

«Выбора будет предостаточно, что может указать на разгульную жизнь. Повторяющий аспект указывает на встречи и с бывшими партнершами. Переписки, встречи и любовные свидания опять указывают на одну и ту же особу. Может быть, и договор о продолжении отношений, что опять приведет к повторяющимся отношениям. То есть мы можем наблюдать одну и ту же девушку, которая уже была в отношениях с Гариком», — уточняет астролог.

Следующий 2025 год может в корне поменять жизнь звезды «Comedy Club». Этот год в отличии от настоящего сулит ему желанные, длительные отношения. Зато 2024 год принесет ему успехи в работе. Ожидается много проектов.

«И задача года — заняться своим здоровьем. Сам Харламов довольно романтичный мужчина, он умеет любить, но всегда ждет обратной связи. Он не терпит в отношениях ругани. Женщину ищет тактильную, любвеобильную, творческую и миловидную», — добавила Юлия Гикис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук после разрыва обратилась к матери Харламова.

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