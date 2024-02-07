Путин: февральская индексация соцвыплат коснулась 20 миллионов россиян

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 58 0

Повышение коснулось тех граждан России, кто имеет право на федеральные льготы.

Путин: февральская индексация соцвыплат коснулась 20 миллионов россиян

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Индексация ряда социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов россиян. Об этом в ходе совещания с членами правительства рассказал президент РФ Владимир Путин.

В начале февраля прошла уже вторая волна массовых повышений с начала года, ранее в январе проводилась индексация пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки. Февральское повышение коснулось, в том числе, людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. Это материнский капитал на первого ребенка — он теперь стал 630 тысяч рублей, — на второго ребенка — 833 тысяч рублей», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в январе на 7,5% увеличилось единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия. Последнее изменение коснулось 31 миллиона неработающих пенсионеров.

На совещании 7 февраля 2024 года Владимиром Путиным были подняты темы, связанные с развитием воздушных перевозок в среднесрочной перспективе, а также ряд оперативных вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин обсудил с председателем Верховного суда.

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