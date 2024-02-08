«Чувствую себя голой»: как Оксана Самойлова выглядит без нарощенных волос

Модель и блогер призналась — с искусственной шевелюрой она ходила целых 15 лет. Теперь же твердо решила лечить и отращивать свои.

Модель, блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова шокировала публику. На днях она сняла нарощенные волосы, которые носила целых 15 лет. Фотографией с обновленной внешностью знаменитость поделилась в социальной сети.

«Настал день, когда я должна снять наращенные волосы. Я записалась на перенаращивание, и вот я думаю, что сейчас их сниму, и мы с вами посмотрим. Вы скажете, насколько это ужасно, можно ли вообще так ходить. Решим вместе», — заявила она.

Самойлова показала себя без нарощенных волос. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Оказалось, что у модели каштановые волосы средней длины. После того как Самойлова сняла нарощенные волосы, она поинтересовалась у интернет-пользователей, приемлемо ли ходить с такими волосами. Она также решила узнать мнение своих домочадцев — дочери Леи и мужа Джигана. Оба члена семьи заверили Самойлову, что она хорошо выглядит и ей правда стоит отказаться от искусственных волос.

«Если скажете, что так жить можно, я больше не буду наращивать. Я чувствую себя немного голой, чувствую себя некомфортно, но пришло время. Я уже полгода не наращиваю ногти и не покрываю их гель-лаком, года два я уже не наращиваю ресницы. И теперь я сняла волосы. Я думала, что никогда на это не решусь», — добавила Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксане Самойловой и Ирине Шейк удается не толстеть, не ограничивая себя в питании.

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