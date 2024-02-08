Кэти Перри и Егор Крид испытали на себе: чем опасны грилзы для зубов

Грилзы набирают популярность среди знаменитостей. Но может ли их ношение стоить голливудской улыбки?

Если вы следите за шоу-бизнесом, то периодически могли наблюдать у различных знаменитостей зубные протезы из драгоценных металлов. В некоторых случаях их могут инкрустировать драгоценными камнями. Не переживайте, у вашего кумира нет проблем с зубами. Он просто решил подчеркнуть свою индивидуальность так называемыми грилзами.

Что такое грилзы

Таким необычным словом называют декоративные накладки на зубы. Обычно их изготавливают из золота или серебра. Но также могут использоваться и менее дорогие материалы. Во рту украшения крепятся на одном или нескольких зубах с помощью специальных защелок.

Самое интересное, что традиции носить подобные украшения уходят корнями глубоко в прошлое. В интернете можно найти информацию, что грилзы впервые были изготовлены древними египтянами. Однако она не соответствует действительности. По данным исследователей, аксессуар первыми начали носить этруские женщины, жившие на территории современной Италии. Грилзы отливали с помощью специальной формы, а затем устанавливали в рот.

Использовались ли протезы для пережевывания пищи или в качестве украшения, остается загадкой. Однако историки склоняются ко второму варианту. Поскольку носили их только женщины.

А вот индейцы майя действовали куда жестче. Они не стали придумывать специальные накладки для украшения десен. Вместо этого в зубах сверлились небольшие дырки, в которые устанавливались драгоценные камни.

Когда грилзы начали обретать популярность

Золото издревле использовалось в качестве стоматологического материала. Наибольшей популярностью протезы из драгоценного металла пользовались на Ямайке, в Вест-Индии (Острова Карибского моря или Карибы), Доминиканской Республике и Вьетнаме. Они и сейчас, кстати, служат показателем богатства или утонченного вкуса.

Со временем часть населения этих стран перебралась в США. Золотые зубы привлекали внимание окружающих. Позднее они стали модным выражением уличного стиля, символом, что у владельца настолько много денег, что он может тратить их на подобный декор. Наибольшую популярность грилзы завоевали в различных городских районах Нью-Йорка, вроде Бронкса и Бруклина.

К 1980-м годам грилзы стали частью рэп и хип-хоп культуры. Их носили известные OG («настоящий гангстер») рэперы. Например, Slick Rick, Big Daddy Kane и Cool G Rap.

В 90-е грилзы перестали считаться частью лишь уличной культуры. Порой украшения на зубы заказывали себе и вполне известные артисты, вроде Jay-Z. Сейчас по всей Америке открываются ювелирные салоны, где любой желающий мог заказать себе коронку.

Кто из знаменитостей носили грилзы

Кэти Перри

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Певица Кэти Перри в 2013 году пришла на 29-ю церемонию вручения Video Music Awards с алмазными украшениями на зубах. Девушка долго позировала перед фотографами на красной дороже, демонстрируя «ослепительную» улыбку.

Самые внимательные заметили, что грилзы были выполнены в форме слова Roar. Именно так назывался новый сингл артистки. Многим поклонникам пришелся по душе такой образ Кэти Перри. А вот другая часть фанатов наоборот посчитала, что подобное украшение портит ее образ.

Канье Уэст

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman, pp3

Рэпер Канье Уэст и раньше не отказывал себе в удовольствии надеть на зубы украшения. Однако в прошлом месяце артист удивил всех фанатов, выложив в личном блоге снимок с серебристой накладкой на все зубы. Музыкант даже сравнил себя с персонажем Челюсти из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Издание Daily Mail со ссылкой на свои источники тогда сообщило, что якобы артист удалил все зубы и заменил их на титановые имплантаты за 850 тысяч долларов.

Однако другие СМИ опубликовали опровержение. По их словам, рэпер прошел процедуру под названием «несъемное протезирование». Это означает, что коронки были закреплены на зубах. Кстати, такой фокус Канье проворачивает не впервые. Еще в 2010-м он заявил, что удалил нижние зубы и заменил их бриллиантами.

Дрейк

Фото: www.globallookpress.com / Jared Milgrim

Еще один рэпер, который не против похвастаться своим состоянием — это канадец Дрейк. В 2018 году он потратил 14 тысяч долларов на грилзы для съемок в фильме In My Feelings. Изделие было выполнено из платины и 18-каратного золота. Кстати, артист не является большим фанатом подобных украшений. Гораздо чаще всплывают новости о покупке очередной цепочки.

Ким Кардашьян

Фото: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz; Instagram* / kimkardashian

Бывшая возлюбленная Канье Уэста Ким Кардашьян тоже какое-то время назад носила грилзы. К примеру, в 2018 году в личном блоге она опубликовала фотографию с «бриллиантовой» улыбкой. Украшение из белого золота, бриллиантов и опалов, которые идеально подходят ей по гороскопу, обошлись всего лишь в пять тысяч долларов.

Мадонна

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

В далеком 2013 году американская певица Мадонна решила удивить поклонников своей улыбкой со сверкающими бриллиантами зубами. Артистка выложила снимок в личном блоге, где продемонстрировала декоративные накладки из чистого золота, украшенные 24-мя бриллиантами.

По словам артистки, носить украшение на постоянной основе она не планировала. Это было необходимо для глянцевого журнала. Впрочем, и на красной дорожке в грилзах она тоже появлялась. Однако звезда довольно быстро отказалась от накладок на зубы. Уж слишком сильно поклонники критиковали ее за необычный образ.

Егор Крид

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / egorkreed

Не отстают от западных коллег и наши звезды. К примеру, Егор Крид признавался, что большой фанат грилзов. Однако ходить в них постоянно звезда не может. Уж слишком сильно украшение мешает дикции.

Элджей

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Несколько лет назад рэпер Элджей представил себя в новом образе. Молодой человек отказался от белых линз, приобретя вместо них дорогие грилзы из опала. Их производство довольно трудное, поэтому и цена соответствующая.

Чем опасны грилзы

В каких случаях стоит отказаться от покупки такого украшения? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал стоматолог Антон Баранов. Специалист отметил, что само по себе ношение грилзов безопасно. Однако их необходимо регулярно снимать.

«Чем плохо, если их не снимать? Чаще всего они делаются не прямо максимально по прикусу. И, соответственно, будет максимально некомфортно кушать, некомфортно разговаривать. И также это очень плохо будет влиять на десну. Чаще всего грилзы вообще делают из золота, потому что это инертный материал», — заявил специалист.

Баранов добавил, что к грилзам стоит относиться исключительно как к украшению.

Однако иногда они могут стать жизненной необходимостью. По медицинским показаниям может понадобиться операция по удалению зубов. В таких случаях стоматологи устанавливают титановые протезы.

Почему грилзы снова стали модными

Украшения для зубов не выходят из моды уже около полувека. Если раньше было необходимо тратиться на дорогие грилзы, то сейчас можно обойтись небольшими наклейками на зубы, которые имитируют драгоценные камни.

«Мы увидели пробел на рынке аксессуаров для зубов и придумали нечто новое и доступное каждому, потому что наклейки в разы дешевле страз и других драгоценных камней для зубов», — рассказывали бизнесмены Ник Миркович и Алекс Томич из Австралии.

Впрочем, и у настоящих грилз есть поклонники. К примеру, A$AP Rocky подарил Рианне накладки с бриллиантами вместо помолвочного кольца.

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