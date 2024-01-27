Комбинация и яркость: какие ювелирные украшения входят в моду зимой 2024 году

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 39 0

Стилист Ракутина: в моде в 2024-м ношение нескольких украшений на одной руке

Комбинация и яркость: какие ювелирные украшения входят в моду зимой 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Shadati

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Изделия из драгметаллов не перестают занимать позиции в трендах. Что именно актуально в новом сезоне?

Каждый новый сезон привносит с собой модные тренды, которые касаются не только нарядов, но и украшений. О том, какие ювелирные изделия будут актуальны зимой 2024 года, «Известиям» рассказала эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

По словам специалиста, в моду входят графическая анималистка, лаконичная геометрия и яркие сочетания цветов. Такие изделия достаточно практичны и прекрасно подходят для повседневных образов и деловых встреч. Образы можно дополнять крупными украшениями или сочетанием сразу нескольких аксессуаров.

«Можно комбинировать одновременно несколько браслетов, колец на одной руке или даже украшать шею несколькими цепями. Один браслет может быть широкий и жесткий, а два других — в виде цепей классических и фантазийных плетений или со вставками камней», — рассказывает Ракутина.

Если говорить о кольцах, эксперт советует отдавать предпочтение гладким украшениям, опять же, из-за практичности — в холодное время года сосуды на пальцах суживаются и драгоценность легко потерять, зацепив, когда снимаешь перчатки. Зато можно носить на одной руке сразу несколько изделий, главное, чтобы они были выдержаны в одном стиле.

Также в моду снова входят серьги-пуссеты для нескольких проколов, серьги-хаггисы и каффы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названы модные антитренды 2024-го, которые удивят.

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