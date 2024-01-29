Как определить возраст и подлинность старинного ювелирного изделия?

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 43 0

Ювелир Левитская-Эриш: старинные изделия нужно проверять в лабораториях

Как определить возраст и подлинность старинного ювелирного изделия?

Фото: www.globallookpress.com / Walter Bibikow

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Отсутствие клейма или пробы не всегда указывает на уникальность украшения.

Часто в наследство мы можем получить ювелирные украшения от своих бабушек или мам, которые передаются из поколения в поколение. И сложно догадаться, точно ли старинное украшение подлинно и сколько оно может стоить. Руководитель ювелирного бренда Sokolov Atelier Елена Левитская-Эриш рассказала, как лучше проверять старинные изделия в беседе с изданием Газета.ру.

Ювелирный эксперт рекомендует проверять изделия в лабораториях. Так можно точнее всего узнать о подлинности ювелирных творений. Профессиональные ювелиры, оценщики в сертифицированных лабораториях помогут проверить украшение с помощью разных оборудований.

«Эксперт сможет проверить изделие на оборудовании, произвести детальную оценку относительно подлинности и стоимости, определить возраст и историю создания изделия», — объясняет Левитская-Эриш.

Профессиональные ювелиры для оценки учитывают стиль, дизайн, материалы, происхождение, исторический период, маркировку и технику создания. Например, старинная посуда может быть выполнена вручную с использованием устаревших техник.

Если отсутствует проба на украшении, это не всегда значит, что оно не драгоценное. На старинных серебряных драгоценностях может отсутствовать проба или клеймо из-за износа, последствий реставрации или ремонта. А в определенные периоды в некоторых странах драгоценные металлы выпускались вовсе без маркировки, объясняет эксперт.

«Отсутствие клейма нередко связывают с тем, что изделия создавались мастерами вручную, и не было строгих правил нанесения маркировки, но некоторые изделия помечались инициалами автора, его мастерской или собственным товарным знаком», — утверждает руководитель ювелирного бренда.

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