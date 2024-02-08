Два человека погибли в ДТП с участием 29 машин в Подмосковье

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 24 0

Массовая авария произошла накануне на трассе М-4

Два человека погибли в ДТП с участием 29 машин в Подмосковье

Фото: Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc

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Количество погибших в ДТП с участием 29 машин на трассе М-4 в районе подмосковного Ступино возросло до двух. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Массовая авария произошла в Московской области 7 февраля на 86-м километре автомобильной дороги. Прежде сообщалось о гибели одного человека и троих пострадавших. Согласно последним данным 5-tv.ru, за медицинской помощью обратились уже 16 человек.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, повреждения получили все 29 столкнувшихся автомобилей.

Число аварий увеличилось в связи с неблагоприятными погодными условиями — в Москву пришел циклон «Ольга».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно управлять машиной в снегопад.

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