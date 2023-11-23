Будто гладите кошку: как правильно управлять машиной в снегопад

Автомобильный эксперт дал советы, которые помогут в сложной ситуации.

До официального начала зимы осталось еще несколько дней. Однако погода стоит далеко не осенняя. Редакция 5-tv.ru собрала несколько полезных советов о том, как правильно ездить на машине в снегопад.

Управляйте автомобилем

Ключом к безопасному вождению в снегопад являются плавные повороты руля, а также аккуратные нажатия на педали газа и тормоза. Из-за резкого ускорения или торможения шины потеряют сцепление с обледеневшей дорогой, и автомобиль может занести. В момент движения эксперты советуют представлять стоящую на коленях чашку с горячим кофе. Управлять машиной надо так, чтобы не пролить воображаемый напиток. Если на приборной панели появилось предупреждение от системы контроля устойчивости, значит ведущие колеса пробуксовывают. Медленно ослабьте давление на педаль газа, чтобы шины вернули сцепление с дорогой.

Старайтесь смотреть как можно дальше вперед

Чем больше снега за окном и чем более скользкая дорога, тем дальше вам следует смотреть. Из-за ухудшившегося сцепления с асфальтом тормозной путь машины увеличивается. Старайтесь заранее предвидеть все потенциально опасные ситуации. Если вы чувствуете, что вашу машину начинает вести, всегда смотрите туда, куда вы хотите ехать, а не туда, куда машину сносит в этот момент.

Контролируйте эмоции

Когда машину неопытных водителей начинает заносить, они часто теряют контроль над собой и вдавливают педаль тормоза в пол. Эксперты предупреждают, не нужно резко нажимать на тормоза. В случае заноса передних колес необходимо убавить газ. Через пару секунд покрышки восстановят сцепление с дорогой. В случае заноса задних колес быстро поверните руль в том же направлении. Отпустите педаль газа и не тормозите. Когда задние колеса восстановят сцепление с дорогой, верните руль в исходное положение.

Полный привод — не панацея

Автомобили, оснащенные полным приводом, могут вызвать у вас ложное чувство безопасности на заледеневшей трассе. Движок направляет свою мощность на все четыре колеса, а не только на два, что на скользких поверхностях обеспечивает эффективное ускорение без пробуксовки. Однако это не улучшает способность вашего автомобиля поворачивать или быстро останавливаться в заснеженных условиях.

Считывайте дорогу

Как мы уже говорили, нужно смотреть максимально далеко вперед на заснеженной трассе. Помимо других машин опасность представляет и сама дорога. К примеру, поблескивания на асфальте означают заледенелый или мокрый участок. Неправильно рассчитав ускорение или торможение, вы рискуете уйти в занос. Специалисты советуют выбирать сухую колею и не доверять свежему снегу. Под ним запросто может оказаться лед.

Мы связались с автомобильным журналистом Петром Бакановым и попросили его рассказать, как правильно готовить машину к поездке в непогоду. По его словам, необходимо проверять давление в шинах. Кроме того, важно соблюдать чистоту световых приборов: фар и поворотников.

«В багажник нужно положить буксирный трос. Причем не только обычный, которым пользуются автомобилисты, но и динамическую стропу. Это особый прочный трос, который предназначен для рывковых нагрузок. При вылете с трассы он позволяет спокойно вытащить автомобиль. Обычный буксирный трос для этого не предназначен», — рассказал Баканов.

Эксперт посоветовал иметь бустер для запуска машины в холодную погоду, если сел аккумулятор. Еще одним обязательным предметом является лопата. Вместе с тем можно положить небольшой пакет с песком, который поможет выбраться при отсутствии сцепления и пробуксовке.

Также в багажнике должны лежать:

Небольшая канистра с топливом;

Компрессор;

Непортящаяся еда;

Набор предохранителей.

Баканов предупредил, что зимой автомобиль реагирует на действия водителя с задержкой. Кроме того, водителям необходимо сохранять правильную посадку и держать руль двумя руками. По его словам, зимнее вождение сравнимо с поглаживанием кошки, все нужно делать так же плавно.

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