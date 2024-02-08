У берегов Камчатки во льдах застряли две лодки с людьми

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Как сообщают местные власти, одну из лодок уже удалось освободить.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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В Авачинской бухте у берегов Камчатки разворачивается спасательная операция. Там в дрейфующих льдах застряли сразу две лодки с людьми. На помощь им из Петропавловска-Камчатского выдвинулся буксир. По информации местных властей, одну из лодок уже удалось освободить из ледяного плена, ко второй сейчас пытаются пробиться спасатели.

А в Японии в ледяной ловушке оказались морские жители — неподвижные льдины зажали более десяти косаток дальневосточной популяции. Кислород они получают через небольшую полынью, но от большой воды они отрезаны.

Этот вид занесен в Красную книгу России. Без помощи людей им не выжить но японские власти бездействуют. Бьют тревогу лишь отечественные экологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю супружеской пары, которая выжила, дрейфуя на плоту 117 дней.

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У берегов Камчатки во льдах застряли две лодки с людьми

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