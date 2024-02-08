Терпеть не стоит: почему возникает ощущение «песка» в глазах

Офтальмолог перечислила причины, которые провоцируют это неприятное чувство.

Одной из жалоб, с которой обращаются пациенты к офтальмологу, является ощущение «песка» в глазах. В беседе с изданием Газета.ру врач-микрохирург Светлана Миргородская назвала причины этого неприятного чувства.

Так, оно может возникать из-за изменения состава слезы вследствие дисфункции мейбомиевых желез, гормональном дисбалансе, воспалительном поражении желез, отвечающих за слезопродукцию. Кроме того, причиной является неправильное ношение контактных линз и наличие каких-либо патологий. К примеру, лагофтальм.

«Это неполное закрытие век во время сна или состояние, возникающее при парезе/параличе мышц век, которые не дают сомкнуть веки, или в послеоперационном периоде, например, после блефаропластики или хирургии птоза век», — объяснила офтальмолог.

Кроме того, неприятное ощущение может быть и побочным эффектом от приема ряда лекарств. К примеру, некоторые капли, которые имеют в своем составе стабилизирующие консерванты, или некоторые пероральные средства — противозачаточные и антигистаминные. А также если в глаз попало инородное тело: стружка, соринка, насекомое.

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